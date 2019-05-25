سطات..شاحنة مجنونة تدهس ست سيارات قبيل الافطار

محمد منفلوطي_هبة بريس

في مشهد مرعب قبيل الافطار، تابع العديد من مواطني مدينة سطات، انطلاق شاحنة بسرعة البرق عبر شارع الجنرال الكتاني بعد ان فقد سائقها السيطرة عليها، بسبب ما قيل أنه عطب تقني في الفرامل، متسببة هلعا وفزعا في صفوف المارة وصغارهم، ومخلفة خسائر فادحة في الممتلكات منها ست سيارات، دون تسجيل خسائر في الارواح لولا الالطاف الالهية.

عناصر الامن التابعة لمصلحة حوادث السير وبعد انتهائها من الاجراءات القانونية بمسرح الحادث، فتحت تحقيقا مع سائق الشاحنة ضمن محضر قانوني، ناهيك عن احصائها للخسائر المادية المتمثلة في دهس ست سيارات لمواطنين كانت مركونة بالشارع المذكور.

ويشار أن شارع الجنرال الكتاني وشارع الحسن الثاني بقلب مدينة سطات، أصبحا معا يُعرفان بشارعي الموت، بسبب الحركة الدؤوبة لمختلف وسائل النقل من مختلف الأصناف من دراجات نارية وسيارات تنطلق كالصوريخ، لكن يبقى الخطر قائما وقادما من الشاحنات الكبيرة الحجم العابرة للمدينة ذات الحمولات الثقيلة التي باتت تهدد الراجلين المصحوبين بصغارهم خاصة في ساعات الذروة المسائية التي تتزامن وخروج العائلات والأسر لأخذ قسط من الراحة والاستجمام هروبا من شدة الحر التي تعصف بالمنطقة في هذه الأيام، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية تخصيص ممرات آمنة لهذه الشاحنات بدل السماح لها بالعبور من قلب المدينة.

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