والي جهة بني ملال يشرف على حفل إفطار جماعي لنزلاء المركب الاجتماعي

هبة بريس – بني ملال

في إطار تخليد الذكرى 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، نظمت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لبني ملال مساء يوم أمس الجمعة 24 ماي 2019 بمقر الخيرية الإسلامية ببني ملال مأدبة إفطار جماعية لفائدة نزلاء هذه المؤسسة الخيرية من تلميذات وتلاميذ ومسنين، حضرها الى جانب السيد خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، السادة رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي لبني ملال وممثل المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ، إضافة الى شخصيات عسكرية وأمنية ومدنية.

وتأتي هذه البادرة التي تروم إحياء قيم التضامن الإنساني بمناسبة شهر رمضان الأبرك، لإدخال الفرحة ومشاركة هذه الفئة أجواء الإفطار الرمضاني بالتجمع والالتحام الاسري، خاصة ان نزلاء هذه المؤسسة الخيرية سواء كانوا مسنين الذين يحتاجون إلى عطف وحنان وعناية وخدمات خاصة، أو تلاميذ يتابعون دراستهم بمختلف المؤسسات التعليمية بمدينة بني ملال والذين ينحدرون من أسر معوزة تقطن بالمناطق القروية النائية والبعيدة، هم في حاجة الى مثل هذه المبادرات الاحسانية التي تهدف الى إشاعة روح التكافل والتضامن وإحياء قيم التعاون بين شرائح المجتمع وإدخال البهجة والسرور على هذه الفئات الهشة في جو مفعم بالرحمة والعطف والحنان.

للإشارة فإن المركب الاجتماعي يأوي 36 من الأشخاص المسنين (18 مسن و18 مسنة)، إضافة الى 23 تلميذ و53 تلميذة ينحدرون من أسر معوزة تنتمي للمناطق القروية التي تفتقر الى تواجد مؤسسات تعليمية متخصصة تمكنهم من متابعة وإتمام دراستهم حسب التخصصات التي يرغبون فيها.

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