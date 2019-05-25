نهاية مأساوية ل ” شفار” بأيت ملول

نُشر بتاريخ :  2019-05-25 - 21:35
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اللطيف بركة : هبة بريس

إنتهت حياة ” لص ” بشكل مأساوي، ليلة يوم أمس الجمعة – السبت ، بعد أن نفذ رفقة شخص آخر ، عملية خطف حقيبة يدوية، لسيدة، ليلوذا بالفرار على متن دراجتهما النارية، معتقدين أنهم قد غنما بالمسروق .

لكن الاقدار، لم تمهل ” اللص” حيزا زمنيا، حتى من أجل ان يطلع على المسروق، كما يفعل في العادة، بل أن الاخير، وبسرعة جنونية، قد تجاوزا إشارة ضوئية تمنع المرور ، ليجدا نفسيهما وجها لوجه مع شاحنة .

“اللص” توفي على الفور تحت عجلات الشاحنة، بينما رفيقه أصيب بجروح متفاوتة الخطورة، بينما من تجمهروا حولهما، إكتشفوا انها نهاية ” لصوص” بعد ان وجدوا بحوزتهما حقيبة يدوية نسائية.

مصالح الامن ، حلت الى مكان الحادث، و تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لانزكان فيما تم وضع الجانح للاستشفاء تحت تدابير الحراسة الامنية، في انتظار احالته على انظار النيابة العامة المختصة.

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