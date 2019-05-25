لشكر يكشف عن مشروع مصالحة استعدادا لانتخابات 2021 .

هبة بريس - الرباط
هبة بريس – الرباط
كشف ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مشروع سياسي وتنظيمي ينكب الحزب على بلورته بغية تعزيز المصالحة بين اعضائه ومكوناته استعدادا للاستحقاقات الانتخابية 2021 .
لشكر الذي كان يتحدث امس الجمعة امام مناضلي حزبه خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب تحت شعار ” الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: واقع الحال، ورهانات المستقبل؟”، قال ان الذكرى 60 لتاسيس حزب الوردة ستكون فرصة تاريخية لتعزيز أواصر الوحدة والمصالحة بين مختلف مكونات الاتحاد، “والتي قطعنا خطوات كبرى بشأنها ، حيث سيتم توجيه الدعوة إلى كل القيادات السابقة من أعضاء المكاتب السياسية والمجالس الوطنية وكل المسؤولين السابقين والبرلمانيين” حسب تعبيره .
واضاف لشكر ان هذا المشروع ، ” ليس حزبيا ضيقا أو ترفا فكريا، بل توجها إلى المستقبل ، من أجل تجاوز القطبية الحزبية المصطنعة، وإعادة التوازن للمشهد السياسي الوطني الذي يبقى المغرب في أمس الحاجة إليه، وصون التعددية السياسية وتطوير العمل السياسي النزيه والمسؤول، وتجنب المخاطر المهددة للاستقرار والأمن”.