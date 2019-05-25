رسميا ..الوداد تحتج لدى الكاف ضد الحكم المصري

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد رئيس الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، خلال تصريحه لإحدى المحطات الإذاعية أن الإدارة الحمراء ستوجه رسالة احتجاجية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم المصري، جهاد جريشة، في حق الفريق الأحمر خلال ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على أرضية مجمع الأمير مولاي عبد الله.

وأوضح رئيس نادي الوداد الرياضي أن الكاف هو الجهاز المسؤول على الكرة الإفريقية وهو ما يلزمه برد الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن غض الطرف على الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في حق الوداد الرياضي خلال مباراة البارحة سيكون ظلما كبيرا وضربا في شفافية مؤسسة الكرة الإفريقية.

وخلفت قرارات الحكم المصري، جهاد جريشة، خلال مباراة الوداد والترجي، أمس الجمعة، موجة سخط عارمة بين صفوف الجماهير المغربية بعدما احتسب هدفا للفريق الأحمر قبل أن يقرر رفضه بعد الاستعانة بتقنية “الڤار” معللا قراره بلمس الكرة ليد إسماعيل الحداد، فيما خصت الحالة التحكيمية الثانية رفضه الإعلان عن ضربة جزاء لصالح الوداد الرياضي رغم الاستعانة بتقنية الفيديو

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