اسبانيا : تفكيك شبكة لتهريب المخدرات وحجز طنين من الحشيش

هبة بريس - وكالات

تمكنت المصالح الأمنية الاسبانية،من توقيف 7 متهمين بالانتماء إلى شبكة دولية تنشط في تهريب الحشيش من شمال المغرب إلى إلى منطقة هويلفا بجنوب إسبانيا.

وحسب مصادر اعلامية اسبانية فقد أدى تفكيك هذه الشبكة إلى حجز طنين من الحشيش، كانت قد هربتها الشبكة على متن قوارب سريعة، إضافة إلى حجز 4 سيارات و 3 قوارب، ودراجتين ناريتين ودراجتين مائيتين، بالإضافة إلى هواتف نقالة و 3 آلاف أورو.

وتأتي عملية تفكيك هذه الشبكة على بعد أيام قليلة فقط من تفكيك شبكة أخرى تنشط في إقليم قادس.

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