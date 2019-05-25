بركان.. مآثر تاريخية بين الإهمال والحفاظ على التراث اللامادي

هبة بريس : أحمد المساعد

سعيا لحماية التراث المادي واللامادي بإقليم بركان ولصيانة وحفظ الآثار والشواهد التاريخية من الضياع وتحسيسا بالقيمة العلمية التاريخية لهذه المآثر تأسست ببركان جمعية وطنية تحت اسم أكاديمية التراث للتنمية ولها فرع بالناظور.

و صرح عبد الله لحسايني لموقع هبة بريس، أن الجمعية قامت بتحسيس المجتمع المدني ومراسلة السلطات حول مجموعة من الأعمال التي لم تراع مقتضيات قانون حماية الآثار، ففي عملية تخريب لمعالم المعلمة الاستعمارية “ثانوية أبي الخير ببركان” التي أنشئت من قبل الاستعمار الفرنسي سنة 1909، سجلت جمعية اكاديمية التراث يوم رابع أبريل2019 ووثقت بالصور عملية إغلاق نوافذ هذه المعلمة بالطوب، في تخريب مستفز للمعالم الرئيسية لهذه البناية الأثرية وراسلت جماعة أبركان، وقد تفاعل المجتمع المدني مع إعلان المنظمة إيجابيا وقام بالشجب والاستنكار للعمل التخريبي للآثار المحلية. وتم فعليا هدم البناءات المضافة.

و أضاف كذلك، ان أكاديمية التراث عاينت تخريب معالم الضريح الاثري سيدي علي بنيخلف بمدينة بركان وراسلت السلطات المحلية في الموضوع وقد تشكلت لجنة مختلطة للمعاينة الميدانية بحضور مندوب وزارة الأوقاف ولجنة عن العمالة والجماعة.

وفي سعيها لاستباق أي اجراء من شأنه تخريب الآثار المحلية،قامت أكاديمية التراث بحملة قانونية لإدراج الآثار المحلية ضمن الآثار الوطنية المرتبة بوزارة الثقافة و راسلت جماعة بركان وعامل الإقليم لتوفير شواهد الملكية أو شواهد ادارية عن ملكية هذه الاثار لاعتبارها أبرز الوثائق المطلوبة لفتح ملف طلب الترتيب لدى مديرية التراث بالرباط.

وجاء رد جماعة بركان في مراسلة جوابية، أنها لا تتوفر على شواهد إدارية الملكية الأملاك المذكورة في الطلب مما تأسفت له الأكاديمية واعتبرته غير مقنعا، وهذا تمت مراسلة عامل إقليم بركان لمدها بالشواهد الإدارية للآثار التالية عبر تقديمها للائحة هي كالآتي :

– ثانوية أبي الخير- أبركان.

– كنيسة Sainte Agnes – أبركان.

– ضريح سيدي محمد أبركان – بأبركان.

– قصبة الركادة.

– قصبة شراعة انا انا انا انوار.

– قصبة بوغريبة.

– ضريح “يما باتولة” بقصبة بوغريبة.

– قصبة سيدي بوزيد.

– مغارة الحمام بتافوغالت.

– ضاية واو اللوت ومقامها بأبركان.

– ضريح المولى امحمد بن علي الشريف نواحي تافوغالت.

. الثكنة العسكرية الفرنسية بجبل تافوغالت.

– القنطرة القديمة بضواحي أكليم.

– مقر تعاونية بني يزناسن لصنع المنتوجات الكحولية.

– ضريح سيدي علي بن يخلف بحي ورطاس بأبركان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0