الجماهير الزملكاوية غاضبة بسبب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

هبة بريس : وجدة

انهالت الجماهير الزملكاوية غضبها على مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور في أعقاب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، التي وصف فيها إدارته لملف تذاكر مباراة الزمالك والنهضة البركانية، في إياب الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالاحترافي.

واشتعل بركان الغضب لدي الجماهير التي فشلت طيلة اليومين الماضيين في الحصول على التذاكر، بخلاف بيعها في الأسواق السوداء بقيمة مالية تصل إلى ألف جنيه للتذكرة الواحدة، وأطلقت هاشتاغ تحت اسم “الجمهور بيموت فين التذاكر”.

كما قام مرتضى منصور بنفسه ببيع التذاكر بمقر النادي، حيث تم رفع السعة الاستيعابية لملعب برج العرب بالاسكندرية التي تحتضن المباراة الى 60 ألف متفرج بدل 30 ألف التي رخصته السلطات الأمنية من قبل.

وانتهت مباراة الذهاب ببركان بإنتصار النهضة البركانية بهدف التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 94 .

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