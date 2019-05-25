فرقة “مسرح الزهور”تعرض مسرحيتها الجديدة “العيشوريات” بجهة درعة تافيلالت

سعيد وعشى – هبة بريس

بدعم من مجلس جهة درعة تافيلالت وشركاء آخرين من المنتظر ان تنظم فرقة “مسرح الزهور” جولة فنية “رمضانية” لعرض مسرحيتها الجديدة “العيشوريات” بكل من المركب الثقافي بزاكورة مساء يوم الاربعاء 29 ماي الجاري، على ان تحط رحالها بعد ذلك بالمركب الثقافي بقلعة امكونة يوم الخميس 30 ماي، تم بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية مساء الجمعة 31 ماي ابتداء من الساعة العاشرة مساء .

المسرحية من إنتاج محمد عنقاوي وتأليف ابراهيم الهنائي واخراج عبد اللطيف الدشراوي بمساعدة عبد الرحيم طلحا وتشخيص خمس ممثلات نجية الواعر، وحنان بنموسى، وجميلة مصلوحي، وسناء بحاج ولبنى شكلاط، وإنارة وصوت رشيد طلحا، والمحافظة العام لعبد الرحمان إفر.

وتدور مشاهد المسرحية في معمل صغير للزرابي تجتمع فيه خمس نساء للاحتفال بعاشوراء كعادتهن تغنين الاغاني المعروفة بدءا بأغنية عشوري وانتهاء بأغنية “هذا عيشور ماعلينا الحكام”، كما ترقصن وتشخصن السكيتشات المعروفة “كالكارمة والشايب”، لكن امرأة منهن لا تشارك طقوس وأغاني الحفل وترفض ان يكون عيد عاشوراء مجرد استنساخ لفرجة مستهلكة ورخيصة تكرر نفسها بنفس الشكل والوتيرة كل سنة .

لتشخص عبرها النساء معاناتهن اليومية مع مجموعة من المواقف وحالات التحرش والارث وتعدد الزوجات والعنف ضد النساء في إطار فكاهي ظاهره هزل وباطنه جد .

ويأتي دعم مجلس جهة درعة تافيلالت لهذا العرض المسرحي حسب تدوينة لرئيس المجلس الحبيب شوباني ، كدعم للفرجة وفعل الثقافة بمختلف الجماعات الترابية بالجهة وكذا تشجيعا لنشر الثقافة المسرحية بها وخاصة لدى الشباب.

ودعا الشوباني الفرق الناشطة بتراب الجهة، والتي حصلت عروضها المسرحية على جوائز إقليمية أو جهوية أو وطنية، أن تنخرط في هذا البرنامج وتقدم طلبها للمجلس لدعم تقديم عروضها في جولات بمختلف الجماعات الترابية بدرعة تافيلالت.

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