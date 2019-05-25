جرحى بإطلاق نار خارج حانة بنيوجيرسي الأمريكية

نُشر بتاريخ :  2019-05-25 - 13:32
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، السبت، أن 10 أشخاص جرحوا جراء إطلاق نار خارج حانة في مدينة ترينتون بالولاية.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ عن شرطة الولاية أنها تلقت بلاغًا بإطلاق النار، ولدى وصولها عثرت على 10 جرحى.

وقال ستيفن فارن، المتحدث باسم شرطة ترينتون، إن الجرحى هم 5 رجال ومثلهم من النساء نقلوا إلى مستشفيات محلية للعلاج.

وأضاف أن أحد الجرحى في حالة خطيرة.

ولم تكشف السلطات في ولاية نيوجيرسي عن هوية الضحايا أو الدافع وراء إطلاق النار، معلنة فتح تحقيق في ملابساته.

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