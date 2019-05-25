جريشة يرد على انتقادات الجماهير الودادية

هبة سبور

بعد الإنتقادات التي تعرض لها عقب نهاية مباراة الوداد والترجي التونسي برسم ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية من طرف الجماهير المغربية والتي إتهمته بالتحيز للفريق التونسي وحرمان الفريق من هدف محقق .

وقال الحكم المصري في تصريحات صحفية لجريدة “الصريح أون لاي التونسية: أنه كان عادلا ورفض الهدايا والضغوطات مشددا على ان البطولات تمنح للاجدر والأفضل فوق الميدان وليس لمن يريد هدايا .

وأضاف جريشة أنه يشعر بالإرتياح لتحكيمه مؤكدا أنه كان عادلا في هذا اللقاء الذي جمع أقوى ناديين عربيين.

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