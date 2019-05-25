وزارة الطاقة والمعادن: تدابير جديدة لتحقيق الكفاءة في الإضاءة العامة‎

هبة بريس – الرباط

في إطار الدينامية الجديدة للنجاعة الطاقية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أشرف السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 22 ماي 2019 على عقد اجتماع للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية الخاصة بقطاع الإنارة العمومية.

وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية والشؤون العامة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وصندوق التجهيز الجماعي و جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم وشركة الاستثمارات الطاقية والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومعهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفدرالية الطاقة والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة.

وفي كلمته الافتتاحية أشار السيد الوزير، إلى أن مبادرة إحداث لجن قطاعية للنجاعة الطاقية تضم كل الأطراف المعنية بصفة عامة وفيما يتعلق بالإنارة العمومية بصفة خاصة، تهدف إلى إعداد مشروع خريطة طريق تشمل إجراءات وتدابير عملية. والتي من شأنها أن تمكن الجماعات الترابية من وضع نموذج تدبير جديد وفعال والبحث عن آليات تمويل جديدة لاستغلال إمكانات توفير الطاقة في الإنارة العمومية.

وأكد السيد الوزير في هذا الاجتماع على أهمية التتبع وتطوير الإطار التنظيمي واعتماد المواصفات اللازمة لضمان الأداء الطاقي الأمثل للتجهيزات والأنظمة في السوق الوطنية وكذلك ضمان النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية، الأمر الذي يتطلب اختيار الحلول المناسبة لضمان استدامة أنظمة ومعدات الإنارة العمومية. كما طلب السيد الوزير تشكيل فريق عمل من ممثلي وزارة الطاقة والمعادن التنمية المستدامة ووزارة الداخلية والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الاستثمارات الطاقية من أجل تعزيز قدرات الجماعات الترابية ودعمهم بشكل خاص فيما يتعلق بإدارة الإنارة العمومية وصيانتها وتتبع نظام تشغيلها واستهلاكها وكذلك فيما يخص اختيار الحلول التكنولوجية المناسبة.

كما اقترح السيد الوزير بحث إمكانية تمويل الدراسات والافتحاصات الطاقية لفائدة الجماعات فيما يخص الانارة العمومية في إطار شراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الاستثمارات الطاقية وصندوق التجهيز الجماعي. وأعطى السيد الوزير تعليماته للكاتب العام للوزارة لتوحيد جهود المتدخلين من خلال تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية لإعداد خارطة طريق تضم المحاور التالية:

– مخطط لتقوية قدرات الجماعات فيما يخص النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية؛

-تطوير معايير التقييس والمواكبة التقنية للجماعات؛

– تعزيز واستكمال الإطار التنظيمي؛

– آليات التمويل.

وفي ختام الاجتماع أشاد جميع المتدخلين بمقاربة الوزارة ورحبوا بمنهجية إدماجهم في هذه المقاربة وأكدوا انخراطهم فيها، اعتبارا لأهمية قطاع الإنارة العمومية في الحياة اليومية للمواطنين والدور الذي يمكن أن يلعبه في تطوير النجاعة الطاقية في المغرب.

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