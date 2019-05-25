الحاجب.. إطلاق مشروع لتشغيل الشباب القروي

ع محياوي – هبة بريس

انعقد بعمالة الحاجب، أول أمس الخميس، لقاء موسع لإعطاء الإنطلاقة الرسمية لمشروع تشغيل الشباب بالعالم القروي، ويهدف المشروع إلى مواكبة الشباب بالعالم القروي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و35 سنة، من أجل إدماجهم في سوق الشغل سواء عن طريق العمل المأجور أو التشغيل الذاتي.

وقد حضر اللقاء ” أحمد صغير ” الكاتب العام لعمالة الحاجب، ومديرة الوكالة الوطنية للتشغيل ، ورؤساء الأقسام الإدارية بعمالة الحاجب وممثلو مختلف الوزارات بالإقليم وممثلي السلطات المحلية المعنية والمنتخبون وفعاليات أخرى مهتمة بمجال التشغيل بالمنطقة.

هذا وقد تم تقديم المشروع من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بالحاجب، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بشراكة مع وزرارة التشغيل والإدماج المهني، ويعتمد على مقاربة مندمجة ومتكاملة ترتكز بالأساس على 3 مكونات رئيسية.

ويتجلى المكون الأول في مقاربة القرب عبر إنشاء فضاءات للتوجيه والمواكبة القبلية والبعدية، فيما المكون الثاني يروم إلى إنشاء لجنة إقليمية للتشغيل تشتغل في مهمتها على رصد وتتبع سوق الشغل وتحديد القطاعات الواعدة ورسم إستراتيجية التشغيل في تراب إقليم الحاجب، في حين يعتمد المكون الثالث على التكوينات القصيرة المدى من أجل تعزيز وتحسين القابلية للتشغيل.

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