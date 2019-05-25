تخصيص حافلات وردية للنساء بمدينة الرباط .. سودو يوضح

هبة بريس

تداولت مجموعة من المنابر الصحفية،ش أن البيجيدي يستعد لإطلاق حافلات وردية بالرباط مخصصة للنساء، وتوظيف 100 سائقة للعمل بها.

وفي هذا الصدد، كشف عبد اللكيف سودو، عضو مجلس مؤسسة العاصمة، أن الخبر المتداول عار من الصحة، مشيرا الى أن تدبير ملف النقل الحضري من اختصاص مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة و ليس جماعة الرباط و لا جماعة سلا.

وأوضح سودو، في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي”، أنه ليس هناك أي شركة خاصة بالحافلات الوردية، مشيرا الى أن تكليف مجموعة شركة ألزا و شركة سيتي بيس التي أصبحت المفوضة في هذا القطاع و التي ستبدأ في الاستغلال قبل بداية شهر غشت.

وأضاف سودو، أن التشغيل الوحيد الذي يتم الآن بخصوص السائقين هو الذي تقوم به مجموعة شركة ألزا و سيتي بيس لتدبير النقل الحضري بالحافلات بتجمع عمالات الرباط سلا تمارة .. و قد سبق و نشرت على إعلان الشركة بخصوص ذلك و هو في التعليق الأول. حسب قوله

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