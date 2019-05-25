وصول ترامب إلى طوكيو في مستهل زيارة دولة لليابان

هبة بريس - وكالات

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وسيتخلل الزيارة لقاء بالامبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي.

وكان ترامب وزوجته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا، قد غادرا واشنطن أمس الجمعة، في زيارة رسمية إلى اليابان تشمل عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخرا.

وسيكون ترامب أول زعيم أجنبي يلتقي الإمبراطور الجديد ناروهيتو منذ تنصيبه في مطلع ماي.

وذكر البيت الأبيض أمس أن الزيارة تأتي كـ “لحظة تاريخية في اليابان” وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

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