مندوبية السجون تستنكر الترويج لشريط فيديو “قديم”

هبة بريس

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن شريط الفيديو الذي تداولته بعض الحسابات على موقع اليوتيوب وادعت حصول الأحداث الواردة به بالسجن المحلي عين السبع هو فيديو قديم لا يتعلق بأحداث راهنة تخص أيا من المؤسسات الكائنة بالمركب السجني عين السبع بالدار البيضاء.

واستنكرت المندوبية العامة، في بلاغ توضيحي، الترويج لهذا الشريط على أنه مصور حديثا دون الإشارة إلى تاريخه وسياقه، بغية خلق البلبلة وتغليط الرأي العام.

وشددت المندوبية على أن الفيديو المنشور يخص الأحداث التي شهدها مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع شهر يونيو 2016 بسبب أعمال الشغب التي قام بها نزلاء هذه المؤسسة آنذاك، ولا يتعلق بأية أحداث راهنة تخص أيا من المؤسسات الكائنة بالمركب السجني عين السبع بالدار البيضاء. وأكد البلاغ التوضيحي أن هذه المؤسسات تسير حاليا بشكل عادي ولم تحصل بها أية أحداث شغب، بل تستقبل مجموعة من الأنشطة الإدماجية الخاصة بشهر رمضان الفضيل.

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