نجم ريال مدريد: لو جاء نيمار.. سأرحل فورا

هبة بريس - وكالات

مع كثرة الحديث عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جرمان الفرنسي، باتت مشكلات عدة تستبق هذه الخطوة بعد إعلان أحد نجوم الفريق الرحيل عن الملكي حال توقيعه.

ووفقا لـ”فوكس سبورتس”، هدد ماركو أسينسيو، بالرحيل عن سانتياغو بيرنابيو إذا وقع نيمار، حيث يعتقد النجم الإسباني أن فرصته في النادي ستكون محدودة للغاية إذا ضم الفريق إيدن هازارد (تشلسي) ولوكا يوفيتش (إينتراخت فرانكفورت)، ونيمار، وبالتالي فإنه لا يمانع في الرحيل عن الفريق.

كما أن بعض اللاعبين الكبار في ريال مدريد بما في ذلك سيرخيو راموس لا يؤيدون هذا الانتقال، فيما لا يعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معجبا كثيرا بنيمار.

ويعتقد زيزو أن مهاجم برشلونة السابق يمكن أن يكون عاملا مهددا في غرفة تبديل الملابس، بالإضافة إلى حياته الليلية والحياة الاجتماعية المبالغ فيها، وهي ليست من الخصائص التي تعجب زيدان

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