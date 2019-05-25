فاجعة ..مصرع ثلاثة اشخاص واصابات خطيرة في تصادم ناقلتي عمال بطنجة (صور)  

نُشر بتاريخ :  2019-05-25 - 08:59
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
شهدت مدينة طنجة صباح اليوم السبت فاجعة مرورية جديدة ، اسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر من الضحايا تم نقلهم صوب مستشفى محمد الخامس الجهوي .
مصادر اكدت ان الحادث نتج عن تصادم بين حافلتين لنقل المستخدمين، على مستوى منطقة “الحراريين” بمدينة طنجة، مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة .
ورجح شهود عيان، ان يكون سبب الحادث راجع الى السرعة المفرطة في السياقة ومحاولة التجاوز المعيب من إحدى العربتين المتصادمتين حيث استنفرت الواقعة السلطات المختصة التي هرعت الى مكان الفاجعة وفتحت تحقيقا لتحديد ظروفه اوملابساتها .
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