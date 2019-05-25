مصدر أمني ينفي خبر تحرير شرطي مخالفة لسيارة نقل أموات ببركان

الرباط – هبة بريس

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، الأخبار التي نشرتها مواقع إخبارية حول تسجيل موظف شرطة مكلف بتنظيم السير والجولان، لمخالفة مرورية في حق سيارة نقل أموات كانت ضمن موكب جنائزي بمدينة بركان.

وبخصوص حقيقة النازلة، أكد المصدر الأمني أنها تعود إلى يوم 22 ماي الجاري، عندما قام موظف شرطة بتوقيف سيارة خفيفة من أجل ارتكاب سائقها لمخالفة مرورية تتعلق بالسياقة دون استعمال حزام السلامة، وهو الأمر الذي تصادف مع مرور موكب جنائزي، حيث ادعى السائق المخالف أنه كان ينتظر الالتحاق بالجنازة لتشييع الميت لمتواه الأخير.

وقد أصر شرطي المرور على تطبيق القانون في حق سائق السيارة الخفيفة، دون أن يباشر أي إجراء قانوني في حق سيارة نقل الجثمان، وذلك بخلاف ما تم الترويج له على نطاق واسع بشكل عار من الصحة.

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