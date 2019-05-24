توقيف إسبانيين ومغربيين بالبيضاء بحوزتهم 78 صفيحة من الذهب

هبة بريس ـ الرباط

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال الجمعة، مواطنين إسبانيين، بمعية شخصين مغربيين، بحوزتهم 78 صفيحة من معدن الذهب، وذلك للاشتباه في كونها متحصلة أو مرتبطة بأنشطة إجرامية، حسبما أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنية.

وأوضح البلاغ العامة أن عمليات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة مسجلة بالخارج، وبحوزتهم 78 صفيحة من معدن الذهب، والتي كانوا بصدد البحث عن مشترين محتملين بغرض التعاقد معهم لاقتناء الكميات المحجوزة.

وحسب البلاغ ذاته، فقد تمت إحالة الصفائح المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية والتقنية من أجل الخبرات الضرورية، في حين تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر هذه المحجوزات، والتي يناهز وزنها الإجمالي 11 كيلوغراما و700 غراما، والتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بعائدات متحصلة من عمليات إجرامية، فضلا عن رصد كل الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للأشخاص الأجانب والأشخاص المغاربة الموقوفين.

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