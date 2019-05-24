ابوزيد : إسرائيل سرقت 3 ملايين وثيقة مقدسية من الأرشيف العثماني

هبة بريس ـ الرباط

كشف القيادي في حزب العدالة والتنمية، أبو زيد المقرئ الإدريسي، أن إسرائيل قامت بالسطو على أكثر من 3 ملايين وثيقة مقدسة من الأرشيف العثماني، في ظل رغبتها في سرقة القدس أرضا ومعرفة، واستغرب صمود أسس مدينة القدس من السقوط رغم الحفريات.

جاء ذلك في محاضرة حول القضية الفلسطينية، أطرها أبوزيد المقرئ الإدريسي و نظمها حزب العدالة والتنمية بمدينة العيون ، خلال الأسبوع الجاري.

وقال أبوزيد إن “إسرائيل استولت سابقا على 3 ملايين ونصف مليون وثيقة مقدسية من الأرشيف العثماني، في إطار مشروعها الرامي إلى سرقة القدس جغرافيا ومعرفيا”.

وزاد أن “أغلب المباني المقدسية الموجودة الآن، تعود إلى فترة الحكم العثماني في القدس، والذي انتهى مع إعلان الانتداب البريطاني في سبتمبر عام 1922، ومن بعدها سقوط الدولة العثمانية بإعلان مصطفى كمال أتاتورك قيام الجمهورية التركية في عام 1923”.

ودعا الإدريسي إلى “نصرة القدس من خلال التبرعات، والنصرة الإعلامية مثل حضور الندوات الخاصة به، والمشاركة في الاحتجاجات، وتوقيع العرائض، ومقاطعة البضائع الأمريكية”.

ويعد أبو زيد المقرئ الإدريسي، أحد أبرز السياسيين والمحاضرين المغاربة حديثا عن فلسطين وتذكيرا بمركزيتها والدفاع عن هويتها ودعم صمودها ومقاومتها، ويعتبر من الوجوه البارزة في المغرب؛ خاصة في مناقشة القضايا الفكرية والنظرية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0