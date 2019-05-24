الوداد ضد الترجى.. التشكيل الرسمى لذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا

هبة بريس ـ رياضة

كشف كلا من فوزى البنزرتى مدرب فريق الوداد ومعين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، عن التشكيل الرسمى للقاء ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى ينطلق فى تمام الساعة الثانية عشر من صباح غدا السبت.

وتأهل الوداد للمباراة النهائية على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة 2 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تخطى الترجى نظيره مازيمبى الكونغولى بنتيجة 1 – 0، فى مجموع اللقائين.

وجاء تشكيل فريق الوداد على النحو التالى:

التكناوتي ، العملود ، كومارا ، داري ، نوصير ، السعيدي ، جبران ، الكرتي ، الحداد ، أوناجم ، باباتوندي

فى المقابل يخوض الترجى المباراة بتشكيل مكون من:

بن شريفيه ، الذوادى ، شمام ، الدربالى ، بن محمد ، كوم ، كوليبالى ، الشعلانى ، البدرى ، البلايلى ، لوكوزا

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