أطباء أزرو ينجحون في إجراء عملية استبدال كُلي لمفصل الكتف

خالد لعروسي ـ هبة بريس

قام فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظــام والمفاصل والإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الاقليمي لإفران – مستشفى 20 غشت ازرو-، مـن استبــدال كلي لمفصل الكتف اليمنى لسيدة تنحدر من مدينة أزرو تبلغ من العمر 72 سنة، حيث استغرقت العملية الجراحية حوالي ثلاث ساعات ومرت في ظروف جيدة.

وفي نفس السياق ، فان هـذا النوع مـن الجراحة الدقيقة من المستوى الثالث، كان يتطلب نقل المريض إلى أحد المراكز الاستشفائية الجامعية. إذ بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وفحوصات الأشعة تبين ضرورة إجراء عملية جراحية لتعويضه بمفصل اصطناعي.

وبعد العملية، أفادت نتائج الفحوصات بالأشعة للمريضة أن العملية، كللت بنجاح تام، والمريضة تتمتع حاليا بصحة جيدة. مشيرا أن عوامل نجاح هاته العملية تعود إلى خبرة الفريق الطبي والتمريضي و إلى توفر كافة الإمكانيات والأجهزة البيوطبية اللازمة لنجاحها.

للإشارة ، توجهت وزارة الصحة بخالص الشكر والتنويه بالفريق الطبي والتمريضي والتقني الذي أشرف على هذه العملية الدقيقة بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإفران “مستشفى 20 غشت بأزرو”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0