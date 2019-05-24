طنجة المتوسط: حافلات تشل حركة المسافرين وتدخل في إحتجاج مفتوح

هبة بريس _ الإيحيائي يسير _

يعيش الميناء المتوسطي في هذه الأثناء على وقع إحتجاجات غير مسبوقة يخوضها أرباب ومستخدمو حافلات النقل الدولي التي تؤمن الربط الطرقي بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية إنطلاقا من ميناء طنجة المتوسط ووصولا إلى ميناء الجزيرة الخضراء الذي يرفض بدوره إستقبال الحافلات المحملة بالأمتعة الغير المرفوقة.

مهنيو القطاع كانوا قد دقوا في وقت سابق ناقوس الخطر بسبب هذه الإجراءات التي إعتبروها مجحفة في حقهم ولا تتماشى وطبيعة النشاط الذي يزاولونه والقاضي بمنع عبور الحافلات التي تشمل ضمن محتوياتها أمتعة غير مرفوقة إضافة إلى إلزامها بإنزال الأمتعةالخاصة بالمسافرين وتسليمهم إياها لإستكمال الإجراءات الجمركية ، أي أن كل مسافر يصحب أمتعته الشخصية ويقوم بإجراءات العبور بعيدا عن الحافلة التي ستقله نحو نقطة الوصول والشأن كذلك نفسه في ميناء الجزيرة الخضراء إذ يتعين على المسافر القيام بإجراءات العبور بشكل نهائي قبل أن يصعد إلى الحافلة التي يفترض أن تكون مركونة في المواقف الخاصة بها بجوار الميناء.

وتشتكي السلطات المغربية التي كانت سباقة لفرض هذه الإجراءات من فوضى النقل الدولي،حيث تتعمد جل الشركات نقل أكوام من الأمتعة الغير مصحوبة فوق المقاعد المخصصة للمسافرين مع الإبقاء على ما يقارب 20 مقعدا لنقل الأشخاص وهو الشيئ الذي يتنافى مع معايير السلامة المعتمدة في النقل العمومي أو بعبارة أصح يستحيل إخلاء الركاب بطريقة آمنة في الحالات الطارئة أو عند إنقلاب المركبة إذا قدر الله .

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