السلطات تهدم 78 بناية عشوائية بمدينة قصبة تادلة

هبة بريس ـ بني ملال

قامت السلطات المحلية بقصبة تادلة مدعومة بعناصر من الامن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة صباح يوم الخميس 23 ماي 2019، بالإشراف على هدم 78 بناية عشوائية عبارة عن صناديق بمنطقة ايت الثلث بمدينة قصبة تادلة.

وتندرج هذه العملية في إطار مواصلة عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي بالاقليم التي تقوم بها السلطات المحلية وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.

هذا وتجدر الإشارة الى أن هذه الحملة تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من ظاهرة البناء العشوائي ولإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه المدن والمراكز بإقليم بني ملال، حيث تشمل هذه الإجراءات كذلك تفعيل مقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.

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