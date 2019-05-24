اشرورو يسائل وزير الصحة …أين سيارات الإسعاف ؟

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة السيد محمد اشرورو، سؤال كتابيا لوزير الصحة حول غياب سيارات الإسعاف في بعض المراكز الصحة بالمملكة، وخص بالذكر المركز الصحي بجماعة المعازيز بإقليم الخميسات.

وذكر النائب محمد اشرورو في سؤاله، أنه ومنذ ما يزيد عن شهرين وجماعة المعازيز تعاني من غياب سيارة الإسعاف الخاصة بها نظرا لتعطلها بسبب ضعف الإمكانيات، ومعها تعطلت مصالح المواطنين، وتفاقمت أزمة المرضى والنساء الحوامل، وخاصة الحالات المستعجلة بمركز جماعة المعازيز والدواوير المحيطة بها، قصد التنقل للاستشفاء أو الولادة بالمستشفى الاقليمي بالخميسات.

وأمام هذا الوضع، يلجأ المرضى إلى التنقل عبر السيارات الخاصة أو النقل السري وأحيانا سيارات الأجرة، في ظل غياب سيارة إسعاف بالمركز الصحي للمعازيز، ناهيك عن ضحايا حوادث السير كحالة مواطن صدمته سيارة خفيفة بمركز الجماعة يوم 15 ماي الجاري، وظل ينزف لينقل بعدها صوب المستشفى الإقليمي بالخميسات عبر سيارة أحد المارة في مشهد يندى له الجبين ـ يقول اشرور ـ

ومن خلال السؤال الكتابي، يضع النائب اشرورو وزير الصحة أمام مسؤولياته السياسية والحقوقية والإنسانية، لتوفير، وعاجلا، سيارة للإسعاف بالمركز الصحي بجماعة المعازيز إقليم الخميسات؟ وللجماعات التي تعاني من هذا الخصاص.

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