سابقة..شرطي مرور يوقف سيارة نقل الاموات لتحرير مخالفة

هبة بريس : وجدة

أقدم رجل أمن تابع للمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، اليوم الجمعة على توقيف و انجاز مخالفة سير لسيارة نقل الأموات كانت تحمل جنازة آتية من الديار الاوربية الى إحدى المقابر ببركان.

ونقل نشطاء من بركان، أن رجل الامن أوقف سيارة نقل الموتى بالرغم من نقلها للجنازة، بدعوى أن سائقها لم يحترم علامة قف على مستوى حي “بايو” وسط المدينة.

وآثار ما أقدم عليه الشرطي سخطا كبيرا في صفوف عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معبرين عن استنكارهم لعدم احترام الشرطي للموكب الجنائزي.

وقال النشطاء، انه كان من المفروض على رجل الامن ان يعطي الاسبقية للجنازة لأن للموتى حرمة في القانون العسكري، وعليه أن يوقف جميع السيارات ويوقف عمله، ويسهل عملية مرور الجنازة ويرفع التحية العسكرية التي تعتبر حركة مقدسة يقوم بها كل حملة السلاح.

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