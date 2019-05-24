موظف بكلية تابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ينتحر شنقا

احمد مصباح ـ هبة بريس

استقبل المستشفى الإقليمي بالجديدة، قبل قليل، جثة رجل في عقده الخامس، وضع حدا لحياته شنقا في منزل أسرته الكائن بحي سيدي موسى بعاصمة دكالة. حيث أودعتها السلطات الصحية والأمنية بتعليمات نيابية في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي.

هذا، وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن أحد سكان الحي السكني المذكور، شاهد من فوق سطح منزله، رجلا معلقا ومشدودا إلى حبل في سطح بيت بالجوار ، حيث سارع إلى إخبار السلطة المحلية، ممثلة في قائدة الملحقة الإدارية السادسة، التي أشعرت لتوها المصالح الشرطية بأمن الجديدة، والتي أوفدت دورية راكبة من الدائرة الثالثة، صاحبة الاختصاص الترابي. وقد أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، وانتدبت سيارة إسعاف أقلت إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى الجديدة، جثة الهالك، من مواليد 1974، وكان يشغل قيد حياته موظفا بإحدى الكليات التابعة لجامعة سعيب الدكالي بالجديدة. وقد ترك أسرة مكلومة تتكون من زوجة وطفلان.

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