فيسبوك يعتزم إطلاق عملة رقمية جديدة عام 2020

هبة بريس ـ وكالات

يعتزم “فيسبوك” إطلاق عملة رقمية جديدة بحلول عام 2020، حيث يرغب عملاق التواصل الاجتماعي البدء في تجريب العملة التي يشار إليها من قبل العاملين بـ”العملة العالمية”.

ويتوقع أن يشرع فيسبوك ببدء الإفصاح عن خططه في هذا الشأن خلال الصيف الحالي، بحسب ما ذكرت “BBC” اليوم الجمعة.

وتحدث مارك زوكربيرغ مع محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني بهذا الخصوص الشهر الماضي، وناقشا الفرص والمخاطر المحتملة لإطلاق العملة الرقمية.

وطلب فيسبوك مشورة بخصوص قضايا العمل والقوانين التي تحكم إطلاق العملة من سلطة النقد الأمريكية.

وتجري الشركة أيضاً محادثات مع شركات تعمل في تحويل العملات، حيث إنها تبحث عن وسائل أرخص لتحويل العملة لأشخاص لا يملكون حسابات مصرفية.

ويرغب فيسبوك بإنشاء عملة رقمية تؤمن طرقاً رخيصة وآمنة للدفع دون الحاجة إلى حساب مصرفي.

ويريد موقع التواصل الاجتماعي كسر الحواجز المالية والتنافس مع المصارف وتقليل تكاليف المستهلكين. وظهرت أول تقارير عن هذا الموضوع في شهر ديسمبر الماضي.

ويتعاون المشروع مع مصارف ووسطاء سيتيحون لمتداولي العملة إمكانية المبادلة بينها وبين عملات نقدية.

ويتوقع أن تطلق مجموعة صغيرة من المؤسسين رابطة مقرها في سويسرا خلال الأسابيع القادمة.

وتشير تقارير إلى أن فيسبوك يجري محادثات مع عدد من تجار العملة في الفضاء الافتراضي لقبول العملة الرقمية الجديدة مقابل رسوم زهيدة للتحويل.

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