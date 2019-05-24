بوعياش تلتقي مجددا بعائلات معتقلي “حراك الريف”

هبة بريس ـ الرباط

استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، يومي 23 و24 ماي الجاري، أمهات وأفراد عائلات عدد من المعتقلين على خلفية “حراك الريف”.

وحسب بلاغ للمجلس، يهدف هذان اللقاءان، اللذان احتضنهما مقر معهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق الإنسان، إلى الاستماع لأمهات وعائلات المعتقلين وظروفهم، والتفاعل معهم بخصوص وضعية المعتقلين ومتابعة أوضاعهم.

وأوضح البلاغ أن هذين اللقاءين جاءا بعد ذلك الذي انعقد بداية هذا الأسبوع مع وفد عن جمعية لعائلات المعتقلين.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أعلن في 12 أبريل المنصرم على أنه سيستقبل أمهات وعائلات المعتقلين على خلفية حراكي الريف وجرادة للإنصات إليهم والتفاعل معهم.

وحسب المصدر ذاته، سيواصل المجلس، خلال الأيام المقبلة، لقاءاته مع باقي عائلات المعتقلين وفاعلين مدنيين.

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