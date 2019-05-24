تزامنا و شهر الصيام.. أمن البيضاء يشن حربا على مروجي المخدرات

نُشر بتاريخ :  2019-05-24 - 16:49
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هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل مختلف مصالح الأمن التابعة لولاية أمن الدار البيضاء في الأيام الأخيرة حملتها الوسعة النطاق بمختلف مناطق المدينة من أجل محاربة ترويج المخدرات و التي يأتي على رأسها مخدر القرقوبي.

و شنت مصالح الأمن بعدد من المناطق الأمنية بالعاصمة الاقتصادية حملات مكثفة في الأونة الأخيرة همت الأحياء الشعبية و التي تهدف لاعتقال مروجي الممنوعات و تجفيف منابع ترويج المخدرات.

و همت الحملات بشكل مركز مناطق البرنوصي و الحي المحمدي و سيدي مومن و الحي الحسني و درب السلطان و أحياء أخرى ، حيث تم توقيف عدد من المبحوث عنهم في قضايا متفرقة فضلا على اعتقال عدد من مروجي حبوب الهلوسة مما خلف نوعا من الارتياح و الطمأنينة في نفوس البيضاويين.

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