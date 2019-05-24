وجدة.. توقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع البحث التطبيقي بجامعة محمد الاول‎

هبة بريس : وجدة

سعيا من جامعة محمد الاول إلى تطوير البحث العلمي من خلال أجرأة سياسة كفيلة بدعمه و التشجيع عليه تم توقيع اتفاقيات لتمويل المشاريع المختارة في إطار برنامج PARA-1، و الهادفة إلى توجيه البحث العلمي التطبيقي من أجل خلق القيمة المظافة التي تساهم في التنمية الاقتصادية للجهة باعتبار الجامعة قاطرة للتنمية ، وقد ترأس مراسيم التوقيع محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول و نائبيه و رؤساء المؤسسات الجامعية والأساتذة الباحثين حاملي المشاريع المختارة التي وصلت إلى 19 مشروع من اصل 34 تقدم بها السادة الأساتذة الباحثون وتهم المجالات الآتية:

• الفلاحة الرقمية

• الطاقات المتجددة

• التكنولوجيا الحيوية

• المواد الذكية

• المناجم في شرق المغرب

• النباتات الطبية والعطرية

• و تربية الأحياء المائية

• الهجرة

والإشارة فان عملية الانتقاء أشرف عليها أساتذة باحثون بالجامعة معتمدين لدى المركز الوطني للبحث العلمي و التقني و خبراء من القطاع السوسيواقتصاد الجهوي مع الأخذ بعين الاعتبار نجاعة المشروع و أهميته و طابعه الابتكاري.

وتعد هذه المبادرة التي تقوم بها الجامعة بداية لمبادرات أخرى تهم مجال خلق مقاولات ناشئة تجسيدا الاختراعات الأساتذة والطلبة الباحثين startup بشراكة مع مجلس جهة الشرق .

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