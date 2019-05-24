وجدة.. توقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع البحث التطبيقي بجامعة محمد الاول‎

هبة بريس : وجدة
سعيا من جامعة محمد الاول إلى تطوير البحث العلمي من خلال أجرأة سياسة كفيلة بدعمه و التشجيع عليه تم توقيع اتفاقيات لتمويل المشاريع المختارة في إطار برنامج PARA-1، و الهادفة إلى توجيه البحث العلمي التطبيقي من أجل خلق القيمة المظافة التي تساهم في التنمية الاقتصادية للجهة باعتبار الجامعة قاطرة للتنمية ، وقد ترأس مراسيم التوقيع محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول و نائبيه و رؤساء المؤسسات الجامعية والأساتذة الباحثين حاملي المشاريع المختارة التي وصلت إلى 19 مشروع من اصل 34 تقدم بها السادة الأساتذة الباحثون وتهم المجالات الآتية:
• الفلاحة الرقمية
• الطاقات المتجددة
• التكنولوجيا الحيوية
• المواد الذكية
• المناجم في شرق المغرب
• النباتات الطبية والعطرية
• و تربية الأحياء المائية
• الهجرة
والإشارة فان عملية الانتقاء أشرف عليها أساتذة باحثون بالجامعة معتمدين لدى المركز الوطني للبحث العلمي و التقني و خبراء من القطاع السوسيواقتصاد الجهوي مع الأخذ بعين الاعتبار نجاعة المشروع و أهميته و طابعه الابتكاري.
وتعد هذه المبادرة التي تقوم بها الجامعة بداية لمبادرات أخرى تهم مجال خلق مقاولات ناشئة تجسيدا الاختراعات الأساتذة والطلبة الباحثين startup بشراكة مع مجلس جهة الشرق .