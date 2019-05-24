بوطيب وأحداد حاضران في قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

هبة سبور – شفيق عنوري

أعلن السويسري كريستيان جيروس، مدرب الزمالك المصري، عن قائمة الفريق لمواجهة نهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يوم الأحد المقبل.

وعرفت القائمة تواجد الدولي المغربي خالد بوطيب، الذي غاب عن موقعة الذهاب، كما ضمت اللائحة مواطنه حميد أحداد.

وفيما يلي قائمة الزمالك لموقعة نهضة بركان:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش، عمر صلاح، محمود عبد المنصف

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام، بهاء مجدى، عبد الله جمعه، محمود حمدى الونش

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف اوباما، أيمن حفني، إبراهيم حسن، محمد إبراهيم، أحمد زيزو، محمد عنتر

خط الهجوم: خالد بوطيب، حميد أحداد

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