في بيان رسمي.. ريال مدريد يتهم مدرب توتنهام بالكذب

هبة بريس - وكالات

نشر ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا الجمعة، يتهم فيه مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو “بالكذب”، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها إدارة النادي الملكي.

وصرح بوتشيتينو، الخميس، أن فريقه توتنهام هوتسبر تم منعه من الإقامة في الفندق التابع لمركز تدريب نادي ريال مدريد، قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 8 أيام.

وأكد بوتشيتينو أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قرر عدم السماح لتوتنهام بالإقامة في فندق مركز فالديبيباس التدريبي التابع لريال مدريد.

وجاء بيان “شديد اللهجة” من ريال مدريد ليفند تلك التصريحات، متهما المدرب الأرجنتيني بـ”الكذب”، في تصعيد غير متوقع من النادي الملكي.

وجاء في البيان: “نادي ريال مدريد يرغب بتأكيد أن بوتشيتينو لم يطلب الإقامة في فندق ريال مدريد وأن الأمر غير صحيح بتاتا. لطالما أظهر نادينا استعدادا تاما لأي طلبات من قبل اتحاد كرة القدم الأوروبي والاتحاد الإسباني أو ناديي ليفربول وتوتنهام”.

وأكد النادي الإسباني أن جميع الطلبات المقدمة تمت الموافقة عليها، ومنها طلب التدريب في مركز النادي، والذي قدمه كلا الناديين.

وأشار بطل أوروبا إلى أن أماكن الإقامة للأندية المشاركة في المباراة النهائية لدوري الأبطال، يتم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لدواع أمنية، وأن ريال مدريد لم يتلق أي طلب للإقامة في مقر النادي.

ويأتي البيان القوي ليخالف تصريحات بوتشيتينو الخميس، ويشرخ العلاقة بين الاثنين، مما سيبعد احتمالية تدريب الأرجنتيني لريال مدريد مستقبلا.

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