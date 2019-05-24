بالفيديو: برلماني يخلق الحدث و يوزع خميسات من الذهب على الأمهات وسط دموعهن‎

هبة بريس – طارق عبلا

حين تختلط الدموع بالفرح و الابتسامة ، بهذا العنوان يمكن أن نصف ما شهدته إحدى القاعات العمومية مساء أمس بمنطقة ابن امسيك بالدار البيضاء بعدما قرر البرلماني محمد جودار الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس المقاطعة بتكريم عشرات النساء من الأمهات و الموظفات بمنحنهن هدايا قيمة عبارة عن خميسات من الذهب الخالص.

تكريم النساء و الاعتراف بمجهوداتهن في ليلة ستظل موشمة طويلة في ذاكرة سكان المنطقة خاصة أنها شهدت لحظات إنسانية نبيلة بعدما تم تكريم إحدى موظفات المقاطعة التي وافتها المنية قبل أسابيع في مشهد جعل الدموع تنذرف و عبارات الشكر و الود لمحمد جودار تتعالى نظير كل ما قدمه للمنطقة و للسكان.

مشهد تكريم النساء و الاعتراف بجميلهن يتزامن و الاحتفال بعيد الأم مما أضفى على المشهد رونقا خاصا ، حيث عبرت العديد من المحتفى بهن عن سرورهن و غبطتهن من مبادرة محمد جودار برلماني المنطقة و رئيس المقاطعة ، متمنيات أن يحذو كل مسؤولي الوطن حذوه و يكرسوا ثقافة الاعتراف بالخدمات المقدمة من طرف النساء الموظفات و العاملات في مجالات شتى.

مبادرة تكريم النساء و الأمهات بمنحهن “خميسات” من ذهب ليست الأولى و لا الأخيرة في سجل مقاطعة ابن امسيك بالدار البيضاء بعدما أضحت عادة سنوية محمودة ضمن ليالي رمضان ابن امسيك ، على أمل أن تعمم مبادرات مماثلة على باقي المناطق.

إليكم الفيديو بعدسة هبة بريس و تصريحات المحتفى بهن و كذا البرلماني محمد جودار:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0