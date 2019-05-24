المغاربة يقبلون بكثافة على التسجيل في “fan ID” لتشجيع الأسود في مصر‎

نُشر بتاريخ :  2019-05-24 - 15:05
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هبة بريس – القسم الرياضي

منذ أن أعلنت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للأمم بمصر عن إطلاق الموقع الإلكتروني “تذكرتي” من أجل السماح للمشجعين الراغبين في حضور نهائيات الكان بأرض الكنانة من التسجيل و الحصول على بطاقة المشجع على غرار ما كان معمولا به في كأس العالم بروسيا ، بدأت طلبات التسجيل تتدفق على الموقع بشكل مكثف خاصة من مصر و المغرب.

و أعلنت اللجنة المنظمة أنه لن يسمح لغير الحاصلين على بطاقة المشجع المعروفة اختصارا ب “fan id” من حضور المقابلات ، حيث أن أول شرط لشراء التذاكر هو التوفر على بطاقة المشجع و التي يمكن التسجيل بها من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته لهذا الغرض.

و أضافت اللجنة ثلاث أيام فقط بعد إطلاق الموقع الذي يسمح أيضا باقتناء تذاكر المباريات أن الطلبات كثيرة جدا و يأتي في صدارة المتقدمين للحصول على بطاقة المشجع الجمهور المصري متبوعا بنظيره المغربي ، حيث قام عدد كبير من المغاربة الراغبين في تشجيع الأسود في كأس إفريقيا بالتسجيل.

و يتوقع أن يخلق الحضور المغربي في كأس إفريقيا مصر 2019 الحدث و يحطم كل الأرقام القياسيبة في تنقلات الجماهير خاصة بعد ملحمة روسيا و حضور أكثر من أربعين ألف من المشجعين المغاربة رغم بعد المسافة بين المغرب و روسيا.

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