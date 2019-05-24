نحو مئة ألف أدوا الصلاة في الأقصى في ثالث جمعة من رمضان

هبة بريس - وكالات

أدى نحو مئة ألف شخص الصلاة في المسجد الأقصى في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان، وسط ارتفاع استثنائي للحرارة وتشدد أمني إسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها، وفق مصور فرانس برس.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس “صلى حوالي مئة ألف مصل في رحاب المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك”.

واستعانت دائرة الاوقاف بجرارات صغيرة لرش الماء على المصلين في الباحات بسب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني “عالجت طواقمنا 24 حالة ما بين اغماء وضربات شمس وإصابات اخرى، ونقلت ثلاث حالات إلى المستشفيات”.

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