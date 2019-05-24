“ذاكرة الدار البيضاء” تصالح سكان المدينة مع فضاءاتهم العامة‎

نُشر بتاريخ :  2019-05-24 - 14:23
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

في بادرة طيبة و محمودة ، تقوم جمعیة ذاكرة الدارالبیضاء خلال الثلاث أيام الأخيرة من الأسبوع الجاري بتنظيم حدث ثقافي مهم تحت عنوان “لیالي الثراث” للتعریف باالتراث المعماري والمواقع الأثریة التي تزخر بها العاصمة الاقتصادية.

و يتضمن برنامج هاته التظاهرة العديد من الأنشطة و في مقدمتها تنظيم جولات إرشادیة بالمجان ستتیح لكل الأفراد المستفيدين فرصة الاطلاع على تراث المدینة العریقة والكنوز المعماریة التي تحمل بین تفاصیلها تاریخ المدینة.

و تروم هاته البادرة التي ستختم في الخامس و العشرين من ماي الجاري لمصالحة البیضاویین مع فضاءاتهم العامة، فضلا عن منحهم فرصة اكتشافهم لمدینتهم وما تحتویه من معالم ومآثر من شأنها أن تغني رصیدهم المعرفي والتفافي والتاریخي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بـ”مسجد الإسراء والمعراج” بالدار البيضاء

أدى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم، صلاة الجمعة بـ”…