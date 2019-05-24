“ذاكرة الدار البيضاء” تصالح سكان المدينة مع فضاءاتهم العامة‎

هبة بريس – الدار البيضاء
في بادرة طيبة و محمودة ، تقوم جمعیة ذاكرة الدارالبیضاء خلال الثلاث أيام الأخيرة من الأسبوع الجاري بتنظيم حدث ثقافي مهم تحت عنوان “لیالي الثراث” للتعریف باالتراث المعماري والمواقع الأثریة التي تزخر بها العاصمة الاقتصادية.
و يتضمن برنامج هاته التظاهرة العديد من الأنشطة و في مقدمتها تنظيم جولات إرشادیة بالمجان ستتیح لكل الأفراد المستفيدين فرصة الاطلاع على تراث المدینة العریقة والكنوز المعماریة التي تحمل بین تفاصیلها تاریخ المدینة.
و تروم هاته البادرة التي ستختم في الخامس و العشرين من ماي الجاري لمصالحة البیضاویین مع فضاءاتهم العامة، فضلا عن منحهم فرصة اكتشافهم لمدینتهم وما تحتویه من معالم ومآثر من شأنها أن تغني رصیدهم المعرفي والتفافي والتاریخي.