حرب الطرقات تتواصل.. حادثة سير بالبيضاء تخلف ضحيتين‎

نُشر بتاريخ :  2019-05-24 - 13:49
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هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن شابا في بداية عقده الثالث قد قضى نحبه تحت عجلات سيارة أجرة صغيرة الحجم بعد حادثة سير بالدار البيضاء.

و استنادا لذات المصادر ، فالحادث وقع بعد أن اصطمت الدراجة النارية التي كان يمتطيها الضحية رفقة صديق له بسيارة أجرة صغيرة الحجم كانت قادمة من الاتجاه المعاكس ، ليسقط سائق الدراجة جثة هامدة على الفور فيما أصيب مرافقه بجروح تطلبت نقله على وجه السرعة للمستعجلات.

و وقعت هاته الحادث وفق المصدر عينه بمنطقة الصخور السوداء بالعاصمة الاقتصادية ، ليتواصل بذلك نزيف حرب الطرقات و التي تخلف سنويا مئات القتلى و ألاف الجرحى.

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