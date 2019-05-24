المحكمة تستدعي “الدون” .. تطور جديد في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

هبة بريس - وكالات

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، تطورًا جديدًا في قضية اتهام البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، باغتصاب سيدة أمريكية.

وكان رونالدو اتهم باغتصاب سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورجا في عام 2009، بأحد الفنادق في لاس فيجاس، علمًا بأن اللاعب البرتغالي نفى هذه الاتهامات.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن رونالدو سيتم استدعاؤه لحضور جلسات محاكمته، بعد أن نجح محامو كاثرين مايورجا في التوصل إلى عنوان النجم البرتغالي في إيطاليا.

وكان محامو كاثرين يبحثون عن عنوان رونالدو منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، عندما تمت إعادة فتح قضية الاغتصاب.

ورفض المتحدث باسم رونالدو التعليق على هذه الأنباء المنتشرة، لكنه أصر على أن قصة استدعاء اللاعب البرتغالي “كاذبة تمامًا”.

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