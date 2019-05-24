البنزرتي : سنستمتع باللعب وسنفرض أسلوبنا على الترجي

قال مدرب الوداد البيضاوي فوزي البنزرتي إن لاعبيه سيحاولون فرض أسلوبهم أمام الترجي التونسي والاستمتاع باللعب، في المباراة النهائية ذهاب، لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، التي ستجمع الفريقين اليوم الجمعة، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأبرز البنزرتي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة النهائية، أنه طلب من اللاعبين تسيير هذا الديربي المغاربي بهدوء وبرودة أعصاب، وبدون تشنج، خصوصا وأن الاستقبال بالمغرب يعد من بين نقاط قوة وداد الأمة لأنه حقق نتائج كبيرة على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وأضاف البنزرتي أن الوداد يتوفر على مجموعة ممتازة تجعله من عمالقة القارة الإفريقية، مشيرا أنه “ليس هناك استعدادات خاصة لكل مباراة، بل نعمل مع اللاعبين على المديين المتوسط والبعيد”، مع استحضار قوة الفريق التونسي، حيث ذكر في هذا الصدد أنه يعرف جيدا 90 في المائة من لاعبيه.

وأكد البنزرتي أن الفريقين يعرفان بعضهما جيدا، وكل منهما سيدافع على كامل حظوظه، مشددا أن مثل هذه المباريات قد تتحكم في نتيجتها جزئيات بسيطة، وهو ما دفعه إلى أن يطلب من لاعبيه عدم ارتكاب أخطاء مجانية.

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