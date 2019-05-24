تارودانت: جمعية الفلاحين المتحدين تطلق الدفعة الثالثة لمشاريع تجهيز الضيعات بالطاقة الشمسية‎

محمد ضباش - هبة بريس

احتضن مقر جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة الكائن بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، صباح الخميس 23 ماي 2019، فعاليات عملية فتح الأظرفة الخاص بالشطر الثالث من عملية تجهيز عدد من الضيعات الفلاحية لمجموعة من منخرطي الجمعية بالطاقة الشمسية الموجهة لأغراض الري.

وتستهدف هذه العملية في نسختها الثالثة، تزويد 16 ضيعة لمنخرطي جمعية الفلاحين المتحدين بالمعدات والآليات التقنية المستعملة لري الضيعات الفلاحية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، في سعي حثيث من الجمعية لإيجاد حلول لمنخرطيها لتقليص التكاليف الطاقية للإنتاج الفلاحي، وتوفير بدائل ايكولوجية صديقة للبيئة عوض غاز البوتان والغازوال والكهرباء في عملية سقي الضيعات، لاسيما مع الارتفاع المتزايد للفاتورة الطاقية، والتي أضحت تتقل كاهل الفلاحين وخاصة الصغار منهم.

الفلاحون ورغم استحسانهم لهذه المبادرة الايكولوجية الهامة، وخاصة بعد اطلاعهم على مزايا تقنية الري بالطاقة الشمسية ومردوديتها الفعالة، من خلال وقوفهم على النتائج المتحصلة من الشطرين الأول والثاني لذات العملية، والذين شملا تزويد أكثر من 30 ضيعة لمنخرطي الجمعية بالطاقة الشمسية، إلا أن مجموعة من المخاوف و الاستفهامات ما تزال تراودهم، لاسيما أن تقنية ضخ مياه السقي بالطاقة الشمسية مستجدة على فلاحي سوس، وتتطلب عناية ومتابعة خاصة ومغايرة لما ألفوه سابقا، والخوض في استعمال هذه التقنية ورغم التطمينات والتأمينات يعد مغامرة، في ظل غياب أي دعم أو تشجيع فعلي وملموس من الجهات العمومية الوصية على القطاع لهذا النوع من التجهيزات، على الرغم من زخم الدعم الذي يخصصه مخطط المغرب الأخضر لتجهيزات واليات أخرى مختلفة.

وفي هذا السياق طالب الفلاحون من المسؤولين المعنيين بضرورة تفعيل وتنزيل البرنامج الوطني لضخ الطاقة الشمسية الذي سبق الإعلان عنه، في إطار شراكة بين وزارتي الطاقة والفلاحة و الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقية والقرض الفلاحي بالمغرب، والذي قام بتعبئة 400 مليون درهم بهدف تمكين الفلاحين الصغار والمتوسطين من التوفر على التجهيزات الخاصة بالضخ بالماء التي تعمل بالكهرباء المتولدة من الألواح الشمسية، وذلك بغية تحسين الأداء والإنتاج والاقتصاد في مجال المياه والطاقة، وكذا تخصيص الدعم اللازم لمشاريع الطاقة الشمسية الفلاحية بجهة سوس وعموم جهات المملكة، لما لها من فوائد جمة سواء على الفلاح والدولة وكذا المجال البيئي، خاصة في ظل موسم فلاحي يعيش هذه السنة على وقع احتقان كبير، بعد الأزمة الخانقة التي عرفها قطاع الحوامض بالمنطقة، بالإضافة إلى الاستنزاف العشوائي للفرشة المائية وشح التساقطات المطرية وارتفاع التكلفة الطاقية، ما جعل عددا من فلاحي سوس يعيشون على شفى الإفلاس المحتمل نتيجة عجزهم عن تسديد ما بذمتهم من مستحقات مالية للموردين والعمال وصندوق الضمان الاجتماعي، والوفاء بديونهم المتراكمة لدى المؤسسات البنكية والمقرضة.

وهذا وللإشارة فجمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة، التي تضم أزيد من 600 فلاح منخرط، تعد من بين الجمعيات المهنية النشيطة بالمنطقة، والتي تسعى جاهدة إلى مواكبة الفلاحين وتأطيرهم وتأهيلهم على عدة مستويات التقني منها والمهني والمعرفي والقانوني وغيرها، وكذا الترافع عن قضاياهم المطروحة، والدفاع عن حقوقهم المهنية ومكتسباتهم المشروعة.

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