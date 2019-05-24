بتهمة الاتجار في البشر .. الطالبي يتوعد بمقاضاة “سماسرة” الطاقات الرياضية

هبة بريس

أكدت مصادر مقربة من وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، أن هذا الأخير ينكب حاليا على معالجة ملف الطاقات الرياضية المغربية التي يتم استغلالها من طرف السماسرة وتحويلها إلى الخارج.

وأفادت ذات المصادر أن الوزير ومباشرة بعد تقديمه للاستراتيجيتين الوطنيتين للرياضة والشباب، أمام مجلس الحكومة خلال الأسبوعين المنصرمين، وجه اهتماما كبيرا لموضوع الطاقات الرياضية الموهوبة والواعدة، التي يتم تهجيرها من طرف سماسرة لا يمتلكون أية شرعية قانونية لممارسة مهنة الوكيل الرياضي.

ويعتزم الوزير المعروف بقراراته الحازمة، تضيف مصادر الجريدة، وضع حد لهذه الممارسات، خاصة وأن قانون الرياضة المغربي يشترط أن يحصل الوكلاء على اعتمادات من الجامعات المعنية لممارسة هذه المهنة.

وأكدت مصادرنا أن العلمي سيسلك المسطرة القضائية المعنية لمتابعة هؤلاء الدخلاء وتطهير مجال الرياضة من كل السماسرة الذين يتاجرون في البشر، ولا يمتثلون للقوانين المعمول بها في البلد في هذا المجال.

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