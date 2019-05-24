رئيس الزمالك يستعين بالقدماء لتحفيز اللاعبين أمام نهضة بركان

هبة سبور – لوماتان

ذكرت مصادر إعلامية مصرية، أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك خصص المقصورة الأمامية فى ملعب برج العرب للاعبي الزمالك القدامى من أجل دعم الفريق أمام نهضة بركان.

وأفادت المصادر، أن رئيس نادى الزمالك وعبر فيديو بثه الموقع الرسمى للقلعة البيضاء قال إنه خصص حافلتين لنقل رموز نادى الزمالك من مقر الفريق ظهر الأحد إلى منزله فى الإسكندرية من أجل تناول الإفطار ثم التحرك إلى ملعب برج العرب.

يشار إلى ان نهضة بركان يواجه الزمالك الأحد المقبل برسم إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (كاف)، علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب

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