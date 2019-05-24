الرشيدية: المجلس الجماعي لــ«ملعب» يستعرض انتظارات الجماعة أمام والي جهة درعة تافيلالت

سعيد وعشى – الرشيدية

في إطار سياسة التواصل المباشر مع المسؤولين على تسيير الشأن العام المحلي، بغية الوقوف على مؤهلات كل جماعة محلية، واكتشاف مشاريعها التنموية والاجتماعية، و كذا معيقات التنمية بها، تراس والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية يحضيه بوشعاب يوم الأربعاء 22 ماي 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الجماعي لملعب بإقليم الرشيدية لقاء تواصليا بحضور رؤساء المصالح الخارجية وأعضاء المجلس الجماعي وممثلي المجتمع المدني .

وافتتح اللقاء التواصلي بكلمة لرئيس المجلس الجماعي لملعب مولاي المهدي العالوي الذي رحب بزيارة والي الجهة عامل إقليم الرشيدية والوفد المرافق له للمنطقة، و هنئه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها بتعينه واليا على جهة درعة تافيلالت عاملا على إقليم الرشيدية، ليعطي الكلمة لنائبة الخامس سعيد السوهير الذي قدم عرضا مفصلا تضمن معطيات عامة حول الجماعة الترابية ملعب، واولويات الساكنة، والمؤهلات والفرص التي تزخر بها الجماعة، واهم منجزاتها والاكراهات والتحديات .

وقال النائب الخامس للمجلس الجماعي لملعب في معرض عرضه أن المجلس الجماعي لملعب له ثلاث توجهات أساسية، بحيث يسعى التوجه الإستراتيجي الاول للمجلس الى تسهيل ولوج الساكنة للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وتأهيل البنيات التحتية الأساسية من خلال تقوية البنيات الطرقية على مستوى تراب الجماعة، وتعميم الاستفادة من شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتهيئة وإنشاء بنيات سوسيو ثقافية، تعليمية صحية ورياضية، وتأهيل المجال الجماعي والمحافظة على البيئة، وتحسين جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية، والنهوض بالجانب الثقافي والترفيهي والرياضي. اما فيما يخص التوجه الاستراتيجي الثاني فيسعى الى تنويع الاقتصاد المحلي، وعقلنة تدبير الموارد الطبيعية عبر تحسين الانتاج الفلاحي وتقوية قدرات استقبال الاستثمارات والتجهيزات الهيدروفلاحية، وتثمين الموروث الثقافي والمعماري واستغلال المؤهلات السياحية. في حين يسعى التوجه الاستراتيجي الثالث يضيف سعيد السوهير الى تقوية قدرات الكفاءات المحلية عبر تقوية قدرات اطر ومنتخبي المؤسسة الجماعية، وتحسين الموارد المالية للجماعة، ودعم تقوية قدرات التنظيمات المهنية وتنمية الشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة .

ليتحدث السوهير في نفس العرض عن نقط القوة ونقط الضعف بالمجال الترابي للجماعة، وكذا والمؤهلات والاكراهات والفرص والتهديدات واهم المنجزات .

ليعرج على الاكراهات والتحديات الراهنة والمتعلقة اساسا ببناء سدود تلية وتحويلية للاستفادة من مياه الفيض، وتشجيع الفلاحين الصغار لتسويق وتثمين منتوجاتهم المجالية، وضرورة التعجيل بتهيئة المراكز الكبيرة بالجماعة( ملعب – توروك – إكلي )، وبناء منشآت بكل من واد ملعب وواد توروك على الطريق الجهوية رقم 702، وتكملة المقطع الطرقي توروك كلميمة عبر تيلوين، وضرورة تكثيف الجهود لبناء المزيد من الاسوار الوقائية على ضفاف الوديان لحماية الواحات، وتثمين وحماية القصور والقصبات بالجماعة، وخلق وتشجيع انشطة اقتصادية لتوفير موارد مالية إضافية للساكنة، وخلق فرص للشغل للشباب وذلك بتشجيع السياحة القروية، وتثمين المنتوجات المجالية والثقافية والمحلية .

ودعا في ختام عرضه الى التعبئة المستمرة للساكنة وللفاعلين المحليين والمؤسساتيين لتنفيذ المشاريع المقترحة، والبحث عن الفرص التمويلية لتنفيذ بعض المشاريع النوعية، وتنويع الشراكات مع المجتمع المدني مع تنمية حس المسؤولية لدى الساكنة في تحمل مسؤولية تدبير المشاريع التنموية، وإحداث وتدبير نظام للتتبع والتقييم، وضمان التنشيط المجالي عن طريق تثمين المعلومة والتواصل والتحسيس لتعبئة مستمرة.

وهي المعطيات والاقتراحات التي تفاعل معها الوالي بوشعاب يحضيه ورؤساء المصالح الخارجية بشكل إيجابي حيث خلص اللقاء التواصلي الى ايفاد مجموعة من اللجن للمجال الترابي للجماعة للبحث عن سبل بلورة رؤية مندمجة ومنسجمة ومشاريع محددة بالمكان والزمان لمعالجة الاكراهات والتحديات التي تعيق التنمية بالمنطقة .

وتبلغ المساحة الاجمالية للجماعة الترابية لملعب 1260 كلم مربع بساكنة تبلغ حوالي 17357 نسمة موزعة على 21 دوارا .

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