يهم مستعملي الطرق السيارة.. كاميرات مراقبة في نقط الأداء لضبط المتهربين

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الخميس 23 ماي، على مرسوم قانون جديد، يقضي بإضافة أجهزة مراقبة على مستوى نقط الأداء بالطرق السيارة، لضبط المتهربين من أداء تعريفة استعمال الطريق.

و بموجب مشروع المرسوم الجديد، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن التهرب من أداء تعريفة الطريق السيار، سينضاف إلى لائحة المخالفات “التي يمكن معاينتها بصفة آلية”.

وستصبح أجهزة مراقبة المتهربين من أداء تعريفة استعمال الطرق السيارة، وفقا للمشروع، ضمن أدوات القياس الأخرى، التي يستعملها محررو المحاضر لإثبات المخالفات، من قبيل رادارات قياس السرعة.

ويصنف القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، مخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة” ضمن المخالفات من الدرجة الأولى، والتي يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح ما بين 700 و 1400 درهم.

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