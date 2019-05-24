اندلاع النيران بشاحنة تابعة لـ ”أفيردا“ والأخيرة تستعين بمِطْفَأَة فارغة

هبة بريس - الدار البيضاء

إندلعت مساء يومه الخميس 23 ماي، بشارع علي يعتة بالقرب من مدرسة خصوصية بمدينة الدار البيضاء، النيران بإحدى شاحنات شركة النظافة ”أفيردا“، ما خلق نوعاً من الارتكاب في حركة السير.

وحسب مصادر جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية فإن ظروف السلامة لم تكن متوفرة بتاتا داخل بالشاحنة، من بينها مطفأة الحريق، ما دفع بمسؤولي الشركة للإستعانة بسيارة خاصة ونقل مطفأة حريق من الحجم الكبير .

غير أن مصادرنا تضييف أنه وبعد إحضار السيارة لمطفأة الحريق، وبعد الضجة وعرقلة حركة السير التي أحدثثها عبر صعودها فوق الرصيف والطريقة الجنونية التي كان يتم السياقة بها، تم في الأخير التفاجئ بأن المطفأة التي تم احضارها فارغة.

هذا وتم في الأخير تدخل شاحنة للإطفاء تابعة للوقاية المدينة، التي تمكنت من اخماد النيران والسيطرة على الحريق، مع تسجيل هلع ورعب في صفوف المواطنين خصوصاً أصحاب السيارات المرتدين للطريق.

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