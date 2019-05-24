جرسيف : قائدة “تَحْكَر” على “حُزَاقْ الكرارس” وتستني اثرياء المقاهي

هبة بريس ـ الرباط

تشن قائدة المقاطعة الاولى منذ تنصيبها في مدينة جرسيف حملات تحرير الملك العمومي بشكل غير مقبول اذ يتخلل عملها حيف مقصود يطال فقط طالب ” معاشو ” كما يقال في مدينة جرسيف .

ومن الغريب ان السيدة القائدة تتناسى ان الاشكال يتطلب رؤية واضحة تنصف الجميع بل الاكثر من ذلك ان الاخيرة تضع نصب عينيها ان دورها يقتصر على تحرير الملك العام دون مراعاة الاوضاع الاجتماعية لهذه الفئة التي طالب الملك بايجاد حلول لها على اعتبار ان الاغلبية تقاتل من اجل اعالة اسر معوزة ، علما ان جرسيف لا تتوفر على مصانع كبرى غير النسيج الذي يشغل النساء فقط .

ويتساءل الراي المحلي بجرسيف عن السبب الذي يجعل القائدة تتغاضى على الاحتلال الكبير للملك العام على مستوى شارع محمد الخامس والذي حوله ارباب المقاهي لملك خاص دون مراعاة حق المارة فيه .

ويتضح ان القائدة تعرف جيدا ان ارباب المقاهي قد يصعدون في وجهها او لأن الاخيرة وارباب المقاهي ينتمون لفصيلة ” علية القوم ” .

ويبدو ان القائدة من خلال كل السالف ذكره تقول بصوت عال للجميع ” انتم يا اصحاب العربات “الحزاق” موتوا بغيضكم ..لكم الله ايها “الدراويش” ..”ان الله يمهل ولا يهمل”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0