مباشرة بعد إفطار “هويلفا” قنصل عام جديد يلتحق بكوكبة السفراء

يسير الإيحيائي ـ هبة بريس

يسير الإيحيائي _ مدريد _

تفاعل مهاجرون مغاربة بالديار الإسبانية مع خبر ترشيح قنصل إشبيلية السيد ” أولحاج فريد” لمنصب سفير المملكة المغربية بدولة”بانما”،وعزت مصادرنا تعليقا عن الموضوع بأن ظهور المعني بالأمر إلى جانب سفيرة المغرب يوم السبت الماضي وهما يتفقدان موائد الإفطار المخصصة لأزيد من 800 عاملة موسمية قادمة من المغرب في إطار عقود جني الفاكهة الحمراء بمدينة “هويلفا” الإسبانية كان بمثابة “رصاصة الرحمة” التي أطلقت لكسر أغلال قنصل “إشبيلية” وتخليصه من “سوء الحظ السيئ” الذي لازمه لسنين طوال متسببا له في “نحس” طال أمده.

مصادرنا المقربة من التعيين الجديد أكدت أن السفير المعني بالترشيح إلى دولة “بانما” كان بالأمس القريب ضمن قائمة “المغضوب عليهم” والذين تم إستثنائهم من اللائحتين السابقتين اللتان أفرزتا تسمية ثلاثة قناصلة عامون لا زالوا يزاولون مهامهم في إسبانيا إلى حين إستقبالهم من طرف الملك وتسليمهم رسميا أوراق الإعتماد.

مهاجرون آخرون علقوا بطريقة ساخرة على هذا التعيين المفاجئ الذي نزل بقدرة قادر من السماء واعتبروه من بركات هذا الشهر الفضيل ، شهر التسامح ومغفرة الذنوب،حيث قال أحدهم بالحرف” النحس لا زال يلازم قنصل إشبيلية رغم وضع إسمه في قائمة السفراء، فلو تأخر حفل إفطار العاملات إلى ليلة القدر لعين القنصل العام وزيرا للخارجية مباشرة” لأن الدعوات في مثل هذه الليلة المباركة من شهر رمضان تكون مستجابة _ يضيف أحدهم _ .

وكان موضوع عاملات جني الفراولة قد أخذ حيزا مهما من إهتمامات الصحافة الوطنية والدولية السنة الماضية،وكشف عن تجاوزات خطيرة طالت هؤلاء النساء سواء على مستوى ظروف العمل أو السكن، مما عجل هذه السنة بزيارة السيدة السفيرة والقنصل العام إلى إحدى الوحدات السكنية ومشاركة قاطنيها وجبة الإفطار،كما كانت مناسبة كذلك لطرح قضايا تخص أزيد من 16500 عاملة مغربية مع أرباب المزارع والسلطات المحلية بالمدينة.

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