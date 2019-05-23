“لهبيل” ُيبسط حلول تحسين مناخ الأعمال وآجال أداء مستحقات المقاولات

هبة بريس ـ بني ملال

شكل موضوع حلول تحسين آجال مستحقات المقاولات من طرف الدولة والجماعات الترابية محور اللقاء الجهوي الذي احتضنه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة يوم الأربعاء 22 ماي 2019. ويندرج هذا اللقاء المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية ،ووزارة الاقتصاد والمالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اطار سلسلة اللقاءات الجهوية التحسيسية باهمية انخراط كافة المتدخلين من اجل تحسين مناخ الاعمال، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا في اطار الجهود المبذولة من اجل تفادي التاخير في أداء مستحقات المقاولات، واصلاح اجال الاداء بالنسبة للجماعات الترابية والمصالح الخارجية والادارات والمقاولات العمومية .

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، أنه رغم تنوع النسيج الاقتصادي لجهة بني ملال فإن وضعيته لاتعكس الإمكانيات التي تتوفر عليها الجهة، مشيرا الى أن مناصب الشغل التي خلقتها الجهة برسم سنة 2016 والتي تقدر ب 4900 منصب شغل، لازالت بعيدة كل البعد عن حاجيات الجهة التي تقدر ب 16800 منصب شغل جديد، مما يجعل الجهة لا تلبي داخليا إلا 29,2% من حاجيات سوق الشغل الجهوي.

ولخلق التوازن في سوق الشغل، شدد والي الجهة على تكاثف الجهود لرفع رهان تقوية النسيج المقاولاتي بالجهة لجعله قاطرة للتنمية الجهوية، باعتماد مقاربة تستهدف تعزيز استمرارية المقاولة بالجهة وتجاوز المعوقات التي تحول دون تطورها، وذلك عبر تعزيز خدمات المصاحبة قبل إحداث المقاولة و بعد إحداثها، وخلق صناديق جهوية لتعزيز العرض التحفيزي الذي توفره المؤسسات العمومية و الخاصة لدعم المقاولة الصغيرة و المتوسطة، وكذا إعداد بنك لأفكار مشاريع لتوجيه المقاولين الشباب نحو المشاريع المنتجة، حسب خصوصيات أقاليم الجهة، وتنمية روح المبادرة خاصة لدى المتخرجين من الجامعة و معاهد التكوين المهني.

هذا وذكر والي الجهة بالإجراءات التي اتخذت منذ إحداث اللجنة الحهوية لمناخ الاعمال بالجهة سنة 2015، حيث قامت هذه اللجنة الجهوية و اللجان الإقليمية، بدراسة حالات المتأخرات على صعيد الجهة، و تمكنت من تقليص عدد حالات المتأخرات على صعيد الجهة من 210 حالة بغلاف مالي يقدر بحوالي 295,83 مليون درهم، إلى 139 حالة بمبلغ مالي يقدر بحوالي 258,08 مليون درهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0